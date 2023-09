GALBIATE – Croce Rossa Italiana – Comitato del Comprensorio lecchese ODV annuncia la partenza di un nuovo corso base per aspiranti Volontari presso l’unità territoriale di Galbiate. Tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi al mondo Croce Rossa sono invitati alla sera di presentazione del corso, che si terrà lunedì 11 settembre alle 20.45 presso l’auditorium ‘Cesare Golfari’ di Galbiate.

Croce Rossa non è solo attività di primo soccorso sanitario in casi di emergenza e urgenza, ma molto altro. Chiunque abbia un po’ di tempo, voglia ed energia da dedicare agli altri, può farlo secondo le proprie attitudini e competenze, anche aiutando ‘dietro le quinte’ a livello organizzativo.

“Abbiamo avuto tanto dai cittadini galbiatese – afferma Giuseppe Spreafico, referente dell’Unità Territoriale di Galbiate – e vogliamo ricambiare offrendo sempre di più. Per questo è importante avere sempre nuove forze. Da qui la decisione di aprire le porte della nostra grande famiglia con questa nuova iniziativa di reclutamento”.