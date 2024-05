CAPRA OROBICA I VALSASSINESI S’IMPONGONO A GEROLA ALTA

GEROLA ALTA (SO) – I capi allevati da Davide Gobbi di Margno e Guido Acquistapace di Crandola vincono la 21a Mostra Interprovinciale della Capra Orobica a Gerola Alta.

In un clima quasi autunnale, tra nuvole e sole e con la neve che ancora contornava i pascoli appena sopra il paese, si sono confrontati 38 allevamenti provenienti da tre provincie: Sondrio, Lecco e Bergamo. Sono stati più di 200 i capi che hanno sfilato nel ring, presentati alla valutazione del giudice ed esperto di razza Stefano Giovenzana, in un confronto serrato e alquanto impegnativo per l’elevata qualità e per i numerosi soggetti mostrati.