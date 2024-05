METEO. TEMPORALI MARTEDÌ, GIOVEDÌ TORNA IL SERENO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvicinamento di un nuovo minimo depressionario, in transito martedì sulla regione, determina temporali diffusi. Mercoledì residua instabilità con rovesci sparsi su Prealpi e alta pianura, ma con ampie schiarite nella giornata e temperature massime in aumento. Da giovedì circolazione più stabile da nordovest per il definitivo allontanamento del minimo depressionario. Possibili isolati piovaschi ma con buon soleggiamento e temperature in aumento.

Martedì 7 maggio cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con cielo molto variabile da metà giornata. Precipitazioni deboli sparse sui rilievi dalla notte, dalla mattina rovesci e temporali sparsi su pianura e prime Prealpi, intermittenti fino a sera. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico attorno a 2400 metri. Venti in montagna deboli, in rotazione da sud a nord nella giornata e in rinforzo a moderati in quota.

Mercoledì 8 maggio nuvolosità irregolare più compatta alla notte in pianura e sui rilievi nelle ore centrali, con ampie schiarite più marcate e persistenti sulla pianura. Precipitazioni alla notte residui rovesci sparsi su Prealpi e pianura, dalle ore centrali possibili piovaschi isolati più probabili su fascia Prealpina e pedemontana. Neve oltre 2500 metri.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in moderato aumento. Zero termico in risalita fino a 2800 metri. Venti in montagna moderati settentrionali, localmente forti in quota.

Giovedì 9 maggio cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi dal pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi possibili su alta pianura e Prealpi centrorientali. Neve oltre 2500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico attorno a 2800-2900 metri. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia