FESTA IN PIAZZA DEGLI STUDENTI: APPUNTAMENTO PER IL 31 MAGGIO

LECCO – La Consulta Provinciale degli Studenti, assieme ad alcuni enti del territorio lecchese, invita per il 31 maggio le scolaresche degli Istituti di ogni ordine e grado, famigliari e amici, alla “Festa in Piazza degli Studenti” in piazza Garibaldi a Lecco, dalle 16:30 alle 22:30.

Durante la giornata gli studenti, le scuole citate e altri enti che hanno collaborato con il mondo della scuola, avranno modo di esporre i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo il pubblico presente con interessanti proposte creative. Animeranno la giornata cori, orchestre e gruppi musicali.

È previsto inoltre l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Lecco, che consegnerà la costituzione ai neo-maggiorenni della città.