FLC CGIL: IL 7 MAGGIO SI VOTA NELLE SCUOLE PER IL RINNOVO DEL CSPI

LECCO – Martedì 7 maggio, presso tutte le istituzioni scolastiche, dalle 8 alle 17 si vota per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), l’organismo nazionale che fornisce pareri consultivi obbligatori al Ministero sulle politiche scolastiche.

Il CSPI è un organismo paritetico, per cui la metà dei componenti sono eletti direttamente dal personale scolastico. La FLC CGIL concorre presentando liste e candidati per tutti i profili del mondo della Scuola: dirigenti scolastici, personale ATA, personale docente della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado.

La FLC CGIL di Lecco invita tutto il personale scolastico a esercitare il proprio diritto a scegliere i suoi rappresentanti il 7 maggio e li invita a sostenere la lista della CGIL Valore Scuola, il sindacato che in questi anni ha portato avanti un’idea di scuola e società alternativa al modello che da anni ci stanno proponendo.

La FLC CGIL di Lecco ha come obiettivi primari: investire nella scuola come luogo di inclusione sociale e civile; valorizzare l’ascolto dei bisogni delle scuole, oltre numeri e dati generici; rafforzare l’autonomia scolastica e l’autonomia degli organi collegiali; considerare la scuola come punto di investimento umano e pedagogico e non come punto di costo; considerare la scuola come luogo di educazione, di crescita e formazione civile, non di punizione e definizione del “capitale umano”.

Tra i candidati ci sono anche, dalla Lombardia, Elena Mandelli per la Scuola Secondaria di I grado, e Massimiliano De Conca per la Scuola Secondaria di II grado.