PERLEDO – Missione di soccorso in corso a Perledo per un escursionista che si è messo a fare canyoning nel torrente Esino. Si tratta di un milanese di 33 anni, che era in compagnia di quattro amici al “Crott del meo”.

L’uomo è saltato nella cascata dalla parte che gli esperti giudicano “sbagliata”, rimanendo imprigionato in un mulinello per parecchi minuti.

Poi alcuni ragazzi lo hanno visto e tirato fuori in arresto cardiaco cominciando le manovre di …