A OGGIONO FURGONE (FORSE) CONTRO CICLISTA, ASSOLTO IL CONDUCENTE

LECCO – Il conducente di un furgone, accusato di aver travolto un ciclista sulla strada provinciale a Oggiono, è stato assolto dal giudice Giulia Barazzetta.

I fatti risalgono a quattro anni fa, quando un giovane ciclista cadde dalla bicicletta al passaggio del furgone – riportando contusioni e traumi. Le indagini dei Carabinieri, sulla base del sistema di videosorveglianza e di alcune testimoni, hanno portato a incriminare il conducente del furgone. Durante il processo sono però emerse versioni discordanti, in particolare per quanto concerne i testi che non avrebbero individuato con esattezza il tipo di furgone.

Il giudice Barazzetta ha assolto l’autista “perché il fatto non costituisce reato“.

RedGiu