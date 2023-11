IL GRAFFIO. “BIONE, IRPEF, LINEELECCO: I VOSTRI SOLDI PER LA NOSTRA GIUNTA”

La seduta di ieri del Consiglio comunale è stata un brutto specchio di come la politica si faccia guerra tra sé e, pure peggio, la faccia ai propri cittadini

Dopo venti comunicati stampa di pomposi annunci, Bandi andati deserti, fuga di notizie, opuscoli celebrativi e disegni progettuali su come sarebbe diventato il Nuovo Bione, alla fine dopo un mese di immotivato silenzio dell’Assessore Torri, si scopre giusto per una domanda altrimenti chissà quando, che il Nuovo Bione non si farà. Le Imprese con cui stava trattando si sono ritirate. Altri anni persi, dopo quelli con la precedente Amministrazione.

– Punto nuovo, vecchia guerra interna.

Il Comune chiede per le sue piangenti casse, milioni a LineeLecco, apertamente accusata di sistematica violazione del contratto sottoscritto nonché di mancate restituzioni di contributi a fronte di costi che doveva sostenere lei.

Una guerra in casa. LineeLecco è infatti al 100% del Comune.

– Punto Nuovo vecchia guerra esterna.

Non volendo fare giustizia il Comune prova a farla credere con l’elemosina.

Colpisce duro ancora una volta con l’addizionale Irpef tenendo per tutti l’aliquota più alta possibile, lo 0,80%.

Alza, in maniera irrisoria, per solo mille euro all’anno infatti il limite di reddito di una famiglia per essere esentata dal suo pagamento. Da 16.000€ a 17.000.

Briciole secche per chi non ha nemmeno il pane

Meno di 900 famiglie non dovranno così pagargli ben €10 al mese.

Peccato che il costo della vita quest’anno ha colpito ben più di così.

L’assessore al Bilancio Pietrobelli in maniera imbarazzante dopo aver giurato e respinto in Commissione qualsiasi tipo di possibilità a favore delle famiglie, oplà per mera convenienza politica della Giunta, in una notte, si è dovuto rimangiare le sue stesse parole pur di non dover ancora giustificare uno sperpero di soldi spesi in un momento di crisi in maniera assurda dalla Giunta a discapito dell’utilizzare queste stesse risorse a favore delle famiglie più fragili e in difficoltà.

Un tempo ci si dimetteva pure per meno.

Però fanno la quarta corsia sul Ponte Manzoni. Speriamo mettano alti parapetti.

Hobin Rood

