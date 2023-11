ITINERARIO MANZONIANO: I BAMBINI DELL’OBERDAN A SCUOLA DAI RAGAZZI DEL PARINI

LECCO – Gli alunni della scuola primaria ‘G. Oberdan’ di Belledo a scuola per una mattina dagli studenti dell’Istituto ‘G. Parini’ per scoprire alcuni dei luoghi della città amati da Alessandro Manzoni e citati nel suo romanzo.

Nella mattinata di giovedì 9 novembre la bella iniziativa grazie alla quale gli studenti della classe 5 A dell’indirizzo Turismo dell’Istituto di via Badoni hanno potuto disseminare quanto appreso nell’ambito del loro percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che, tenuto conto del loro corso di studi, si incentra sulla conoscenza del territorio con le sue risorse paesaggistiche e storico-culturali e punta all’acquisizione delle competenze professionali utili a valorizzarne la positiva ricaduta turistica.

Nell’occasione, gli studenti del Parini protagonisti dell’attività si sono infatti calati nel ruolo di guide turistiche per mettersi alla prova con un target molto speciale e stimolante: gli alunni delle classi 5 A e 5 B della scuola primaria di Belledo ‘G. Oberdan’, che, affidandosi ai giovani ma già competenti accompagnatori, hanno potuto scoprire diversi luoghi significativi relativamente all’ambientazione dei Promessi Sposi, dimostrando interesse e curiosità nei confronti di questo argomento.

Dopo un momento di accoglienza presso l’istituto di via Badoni, dove i ragazzi della primaria hanno trovato ad attenderli insieme agli studenti la dirigente Raffaella Crimella e le professoresse Maria Oggioni e Maria Patrizia Negri, la comitiva, divisa in due gruppi, è stata impegnata in un itinerario attraverso la città che è partito dal cortile interno del Parini (oggi contiguo al giardino della Villa del Caleotto e un tempo parte integrante della proprietà del conte Pietro Manzoni) e ha coinvolto numerosi punti di interesse, tra cui il ritratto di Manzoni che spicca all’interno del grande murales di via Carlo Porta, la Chiesa dei Santi Materno e Lucia, generalmente identificata con il convento del padre Cristoforo, il punto del lungofiume di Pescarenico tradizionalmente considerato cornice della famosa pagina del romanzo che riferisce e l’addio ai propri monti e ai luoghi dei suoi affetti da parte di Lucia.

Al rientro in Istituto al termine della passeggiata, i piccoli ospiti hanno intrattenuto i compagni più grandi e le docenti con una apprezzatissima performance canora, forti dell’esperienza ormai quinquennale maturata nella formazione corale della loro scuola. Una bella mattinata per tutti i ragazzi coinvolti quindi, che per la classe 5 A del Parini ha avuto una significativa ricaduta didattica, come sottolinea la professoressa Maria Patrizia Negri, responsabile del progetto Agenzia Virtuale ‘Parini Tour’: “Si è trattato di una concreta opportunità per i nostri alunni dell’indirizzo Turismo di sperimentare sul campo le loro competenze e la loro preparazione. Il coro dei bambini ci ha regalato una vera emozione! Una bellissima esperienza che ha arricchito tutti. Ringraziamo la nostra dirigente che ha fatto da ponte tra i due istituti”.