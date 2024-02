L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI A LECCO: GIORNATA DEL MALATO IN BASILICA E RSA

LECCO – Trascorrere una giornata a Lecco per portare un messaggio di vicinanza e speranza ai cittadini, agli anziani, ai disabili e alle persone impegnate nella loro cura: con questo obiettivo oggi l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato la Messa nella Basilica di San Nicolò, insieme a Monsignor Bruno Marinoni, Presidente di Fondazione Sacra Famiglia e al Prevosto di Lecco Monsignor Davide Milani e ha incontrato gli ospiti, i loro famigliari, gli operatori, i volontari, i ragazzi del Servizio Civile della RSA Borsieri-Colombo gestita da Fondazione Sacra Famiglia e una rappresentanza della Casa di Cura di Lecco “Beato Luigi Talamoni”.

Alla Messa, a cui hanno partecipato Madre Laura Miolo, Madre Generale delle Misericordine di San Gerardo e Direttore Generale della Casa di Cura di Lecco “Beato Luigi Talamoni”, Alessandra Carsana, Presidente della RSA Borsieri-Colombo e, per Fondazione Sacra Famiglia, il Direttore Generale Roberto Totò e il Direttore delle Sedi Lecchesi, Marco Arosio, l’Arcivescovo Delpini si è rivolto in particolar modo agli ospiti e agli operatori di Sacra Famiglia.

L’incontro è stato organizzato in occasione XXXII Giornata Mondiale del malato dell’11 febbraio, ricorrenza voluta da Giovanni Paolo II e celebrata per la prima volta nel 1993, con l’obiettivo di creare attenzione e stimolare un confronto sull’importante tema della cura come risposta alla sofferenza. Marco Arosio, Direttore della RSA Borsieri-Colombo gestita da Sacra Famiglia, ha osservato: “La visita dell’Arcivescovo assume un significato importante per realtà come Sacra Famiglia e Casa di Cura Talamoni che sono impegnate sul territorio nell’accogliere, curare e assistere persone anziane, disabili e fragili. L’incontro odierno spinge a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per ascoltare e rispondere ai bisogni che emergono dalle comunità e dare loro risposte sempre più efficaci, in collaborazione e alleanza con le istituzioni civili e religiose”.

Madre Laura Miolo, Direttore Generale della Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” ha commentato: “È una gioia grande accogliere il nostro Vescovo nella Chiesa Prepositurale di Lecco in occasione della Giornata Mondiale del Malato. La Casa di Cura Lecco “Beato Luigi Talamoni”, gestita dal 1946 dalla Congregazione delle Suore Misericordine, si prende cura dei malati e di chi ha bisogno di interventi chirurgici. In un periodo in cui il mondo della sanità sta vivendo un momento difficile, noi vogliamo ancora accogliere ogni paziente come un soggetto unico e attraverso le cure migliorare lo stato di vita. Non operiamo per un guadagno, ma perché il paziente in Casa di Cura possa incontrare accoglienza e attenzione. Come il Samaritano anche noi cerchiamo di “piegarci” su ogni sofferenza. La mano benedicente di sua Eccellenza benedica la nostra opera e tutte le istituzioni che incontrano soggetti fragili per sostenerci in questa opera di cura ed attenzione ai malati”.

Fondazione Sacra Famiglia

Il gruppo Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili.

Grazie ai suoi 2000 professionisti nel 2022 ha assistito oltre 13.000 persone tra minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo 142.000 prestazioni sanitarie e socioassistenziali.