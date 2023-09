ROMA – La lecchese Francesca Biffi, leader di Donne Impresa Lombardia e Donne Impresa Como Lecco, entra nell’esecutivo nazionale dell’associazione femminile di Coldiretti. L’elezione è avvenuta a Roma a Palazzo Rospigliosi, in occasione dell’Assemblea generale di Coldiretti Donne Impresa che ha scelto anche la nuova responsabile nazionale: si tratta di Mariafrancesca Serra, sarda, ingegnere edile-architetto con master a Vienna alla guida di un allevamento biologico a Usellus, nel cuore dell’Alta Marmilla (Oristano).

“Oggi l’emozione la fa da padrone – commenta Biffi –. Sono felice di far parte dell’esecutivo nazionale: mi aspettano cinque anni di duro lavoro, ma anche di collaborazione e arricchimento personale. Sarà una bella sfida che affronto con la grinta che da sempre mi caratterizza”.

Francesca Biffi – spiega la Coldiretti Lombardia – 40 anni, è stata eletta responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa lo scorso mese di luglio. Imprenditrice agricola di Galbiate, con un diploma di liceo linguistico in tasca, Francesca ha lavorato per diversi anni come impiegata in uno studio legale, salvo poi decidere nel 2011 di prendere in mano le redini dell’impresa agricola di famiglia diventandone titolare e trasformandola in una realtà multifunzionale dove all’allevamento di mucche, maiali, pecore e capre si affiancano la produzione e vendita diretta di formaggi e yogurt.

“Insieme a Francesca Biffi, in rappresentanza della Lombardia, e alla responsabile nazionale Mariafrancesca Serra – conclude la Coldiretti Lombardia – nel nuovo esecutivo nazionale di Donne Impresa anche Caterina Ricci (Lazio) e Francesca Gironi (Marche) in qualità di vice responsabili nazionali; Santina Interrante (Sicilia); Anna Maria Cascone (Campania); Valentina Galesso (Veneto); Antonella Di Tonno (Abruzzo) e Rita Tamborrino (Puglia)”.