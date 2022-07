LECCO – Domenica un numeroso gruppo di soci e simpatizzanti della Strada storta (sottosezione del CAI Lecco) si dà appuntamento al parcheggio di via Caduti di Nassyria per dirigersi in Valmalenco. Più di una quarantina di persone costituisce il variegato gruppo partecipante alla prima gita sociale del mese di luglio che ha come meta il rifugio Porro.

Lasciate le auto a Chiareggio il cospicuo gruppo composto da famiglie con bambini, giovani e meno giovani, soci storici e nuovi percorrono l’agevole sentiero per giungere in meno di un’ora al rifugio, punto di partenza per diverse mete. I più intrepidi affrontano la via ferrata di media difficoltà per giungere in cima al turione Porro. Chi, invece, vuole gustare l’ambiente morenico ed osservare peculiarità botaniche e geologiche ai piedi del ghiacciaio Ventina percorre un irto sentiero su pietraia per giungere, prima al larice secolare e poi al lago Pirola, caratterizzato da acque cristalline, che hanno mostrato un basso livello confermando l’evidente periodo di siccità che stiamo vivendo. Infine, vi è stato anche chi ha preferito rilassarsi in una tersa giornata estiva, una volta giunto al rifugio Porro si è steso al sole e si è rinfrescato nel vigoroso fiume ricco d’acqua fragrante per lo scioglimento del ghiacciaio Ventina. I tre gruppi si sono poi riuniti al rifugio Porro per tornare nel pomeriggio tutti insieme alle auto.

Archiviata questa magnifica gita, meta sostitutiva alla ferrata dei Fiori (che era a calendario) chiusa per manutenzione, l’organizzazione della Strada storta sta già pensando ai prossimi appuntamenti: a fine luglio gita alpinistica al Gran Paradiso e ad agosto vacanza estiva nella valle di Stubai in Austria.