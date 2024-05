CALOLZIOCORTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 20 di mercoledì 1 maggio in via Lorentino, a Calolziocorte, per un uomo di 74 anni ferito in zona impervia. Giunta con una Autopompa serbatoio, la squadra SAF in supporto ad Areu ha trasportato su barella “kong” la persona in zona accessibile ad ambulanza.