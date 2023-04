LECCO – Non c’è pace per lo storico ex tribunale di Lecco, palazzo Cereghini, i cui lavori di ristrutturazione sono stati temporaneamente sospesi. Tutta colpa di una serie di problemi e incongruenze progettuali, che richiederanno ora una correzione da parte di nuove figure professionali, con i tempi che, ovviamente, slitteranno. E non si sa di quanto.

In particolare, i grattacapi riguarderebbero le fondazioni, le puntellature nel seminterrato e la capriata metallica.

Insomma, anni e anni di attesa per iniziare i lavori di ristrutturazione, qualche mese per interromperli. La casa della giustizia, almeno per ora, resta in corso Promessi Sposi.