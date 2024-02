LETTERA: “LASCIATI A PIEDI IN STAZIONE, BUS CANCELLATO E NIENTE RISPOSTE”

LECCO – La nostra redazione è stata contattata telefonicamente e via email da alcuni utenti che hanno segnalato la mancata effettuazione della corsa delle 6:10 da Lecco per Barzio-Taceno e di quella delle 10:10 con la stessa destinazione. Ugualmente non sono state effettuate le corse in discesa da Taceno verso Lecco delle 8:15 e la successiva alle 12:20.

.

Gentile redazione di Valsassinanews,

ci rivolgiamo a voi in quanto non siamo riusciti a comunicare il grave disservizio



> CONTINUA A LEGGERE SU VALSASSINANEWS