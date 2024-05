CALCIO: IL LECCO CROLLA ANCHE A BRESCIA. 4-1 CON GOL DI INGLESE

BRESCIA – Penultimo atto della regular season di Serie B. Il Lecco, già matematicamente retrocesso, è ospite del Brescia, che invece è ancora in lotta per disputare i playoff per il grande salto di categoria. Malgrati punta tutto sull’attacco leggero con Buso, Crociata e Parigini, mentre l’esperto Maran risponde con un 4-3-2-1 con Moncini terminale offensivo. Come ormai siamo abituati a vedere, non manca il supporto bluceleste in tribuna: 431 ospiti su 6859 spettatori totali.

Brescia subito pericoloso dopo due minuti con il tiro di Dickmann, alto di poco. I lariani tengono il pallone e cercano un paio di sterili offensive, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 12′: Dickmann scappa alla difesa ospite e lascia il pallone per Bjarnason, che batte Melgrati da posizione favorevole. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che il Brescia raddoppia: angolo di Galazzi e stacco vincente di Moncini che vale il 2-0.

Il Lecco prova a reagire con Buso, il cui destro sorvola la traversa. Il numero 99 è sicuramente il più brillante tra i blucelesti ed è l’unico a cercare di creare qualcosa in più, a volte peccando di un pelo di egoismo. Al 40′ Jallow commette fallo da ultimo uomo e si vede sventolare il cartellino rosso, ma il VAR interviene e corregge l’arbitro: solo ammonizione per il difensore. Si va così al riposo con il parziale favorevole alla formazione locale.

Nella ripresa dentro Novakovich per riacciuffare la gara. E il Lecco parte pimpante con due belle conclusioni di Degli Innocenti, una fuori e l’altra respinta in corner da Lezzerini.

Ma proprio sul più bello, il Brescia trova ancora la via del gol: Moncini, ancora di testa, fa il bis personale che vale il 3-0 al 52′. Galazzi e Huard spaventano ancora un attento Melgrati, mentre per il Lecco ci prova Caporale, impreciso. Al 74′ Bianchi è il più lesto di tutti a buttarsi sulla corta respinta del portiere lecchese e a siglare così il poker per le rondinelle. I blucelesti vogliono il gol della bandiera e lo trovano nel recupero con Inglese, che anticipa Lezzerini siglando la sua prima rete per il Lecco.

BRESCIA-LECCO 4-1

Primo tempo 2-0

Marcatori: Bjarnason (BS), Moncini (BS), Moncini (BS), Bianchi (BS), Inglese (LC)

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti (dal 76′ Mangraviti), Cistana, Jallow (dal 55′ Huard); Bisoli, Paghera (63′ Van De Looi), Bjarnason; Galazzi (dal 31′ Bertagnoli), Besaggio; Moncini (dal 63′ Bianchi).

All.: Maran

LECCO (4-3-3) Melgrati; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale (dal 70′ Inglese); Ionita, Degli Innocenti (dal 73′ Frigerio), Sersanti (dal 46′ Novakovich); Crociata (dal 65′ Galli), Buso, Parigini (dal 65′ Salomaa).

All.: Malgrati

ARBITRO: Di Marco di Ciampino