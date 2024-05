MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 a domenica 12 maggio 2024.

via ALLE FORNACI, il 6 e 7 maggio, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita idrica;

piazza MANZONI, il 6 e 7 maggio, altezza civico 15, interdizione del camminamento pedonale per rinnovo allaccio alla rete idrica;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 6 al 11 maggio, restringimento e senso unico alternato per lavori di allaccio alla rete gas

piazza MANZONI, dal 6 al 11 maggio, restringimento e senso unico alternato per lavori di allaccio alla rete gas;

via FRATELLI ROSSELLI, il 7 e 8 maggio, altezza civico 4, restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica;

Via CAPODISTRIA, il 9 e 10 maggio, altezza civico 6, restringimento per lavori sulla rete idrica;

strada agro-silvo-pastorale da FALGHERA – PONTE DELLA TENAGLIA, dal 9 all’11 maggio dalle 8:00 alle 18:00, divieto di transito veicolare e pedonale per lavori di taglio piante.

In occasione della competizione sportiva Utlac 250K – Lake Como Endurance Trail, organizzata dalla Ssdrls Larius di Lecco, dalle 18:00 del’8 maggio alle 17:00 del 12 maggio sarà instituito il divieto di transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, in Riva Martiri delle Foibe (area Monumento ai Caduti), Lungolario Isonzo, Lungolario Cesare Battisti, Lungolario Luigi Cadorna, Lungolario 4 Novembre, Lungolario Piave fino a Via Caviate, Via Caviate, Via Stelvio, Via Monte Spluga, Sentiero del Viandante, Ponte John Fitzgerald Kennedy, Via Adda, Via Cesare Cantù, Via Raffaello Sanzio e Via Francesco Nullo.



In occasione della competizione sportiva Utlac 30K Lake Como Trail, organizzata dalla Ssdrls Larius di Lecco, dalle 7:00 dell’8 maggio alle 20:00 del 12 maggio sarà instituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Lungolario Isonzo lato lago e in via Francesco Nullo, nello stallo di carico scarico antistante la società Canottieri.

Qui il collegamento per il provvedimento viabilistico completo.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 8 maggio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungolario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

sabato 11 maggio dalle 5:00 alle 17:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

viale Costituzione, in direzione lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

lungolario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus;

lungolario Isonzo, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in entrambi i sensi di marcia;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, nell’area a parcheggio, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito;

via Nazario Sauro, sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

