LECCO – Sono iniziate a giugno le opere di ricerca e riduzione delle perdite idriche a Civate, che permetteranno una drastica riduzione degli sprechi idrici e renderanno più resiliente il bacino comunale rispetto a interferenze esterne, soprattutto in caso di siccità.

L’attività punta alla separazione della rete acquedottistica comunale in diverse zone, afferenti ai singoli serbatoi che alimentano l’abitato, e a ridurre la dipendenza del paese dall’Acquedotto Intercomunale Brianteo, che ha origine dal Potabilizzatore di Valmadrera. In questo momento di lavori si rende necessario, al fine di garantire l’erogazione idrica, un diverso apporto di acqua dal Brianteo. Questo potrebbe causare, in alcune vie, il trascinamento di piccole particelle di ferro dalle tubazioni pubbliche e private, con conseguente colorazione giallo/rossa dell’acqua.

Per contrastare il fenomeno, Lario Reti Holding e il Comune di Civate metteranno a disposizione dei sacchetti di acqua potabile presso il Municipio, da dedicare ai cittadini che dovessero riscontrare problemi con l’acqua. I lavori si concluderanno nel corso dell’estate, rendendo il Comune di Civate alimentato al 100% da fonti proprie, con apporto dal Brianteo in soli casi di emergenza o di estrema siccità.

Le attività in corso e previste a Civate fanno parte del più esteso piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche di Lario Reti Holding, che ha ottenuto un finanziamento di 17,8 milioni di euro dal PNRR e comporterà, a opere terminate, un risparmio annuale di 8,6 milioni di metri cubi di acqua con importanti benefici ambientali, anche in termini di risparmi energetici. Eventuali segnalazioni relative a fenomeni di acqua rossa o con particelle in sospensione possono essere effettuate al numero verde gratuito 800894081, così da permettere a Lario

Reti Holding di registrare le segnalazioni tramite i propri servizi informatici, tenendone traccia e intervenendo tempestivamente.