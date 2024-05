A LECCO ADOTTATO IL “P.U.M.S.” CON IL BICIPLAN. DETTAGLI E OSSERVAZIONI

LECCO – La Giunta ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) con il Piano di settore Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (Biciplan). Il Pums è uno strumento di pianificazione strategica, che propone il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e con gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Il Pums può essere consultato on line oppure dal 10 maggio al 10 giugno presso l’ufficio urbanistica da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 ed è possibilie presentare delle osservazioni entro il 20 giugno. Le osservazioni dovranno essere presentate al Protocollo generale del Comune di Lecco tramite indirizzo PEC comune@pec.comunedilecco.it o in formato cartaceo consegnato direttamente all’ufficio protocollo in piazza Diaz e dovranno riportare come oggetto la dizione “PUMS e BICIPLAN – osservazioni”.

Per maggiori informazoni rivolgersi al servizio urbanistica e governo del territorio, oppure contattare l’ufficio tramite indirizzo urbanistica@comune.lecco.it o allo 0341 481308. Al seguente collegamento è consultabile l’avviso.

M. C.