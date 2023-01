PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua il “non-inverno” nei nostri territori anche se le temperature rimango in linea (o leggermente sotto) le medie stagionali. È la mancanza di precipitazioni che incomincia a destare preoccupazione, prima che la siccità ritorni a galoppare nuovamente. L’inverno è molto attivo da alcuni giorni al centro-sud dove si registrano precipitazioni nevose sugli Appennini con accumuli elevati, ma anche tanta neve a quote basse.

Cosa succederà nei prossimi? Nulla di buono: mentre l’alta pressione si insedierà nuovamente nel bacino del Mediterraneo, le perturbazioni atlantiche punteranno ancora verso il centro-sud. A parte qualche banco nuvoloso presente nella giornata di venerdì 27 gennaio, il fine settimana proseguirà con ottimo soleggiamento e clima meno rigido. Probabile la formazione di foschie e nebbie nei fondi valle e zone pianeggianti.

Temperature: meno freddo rispetto ai giorni scorsi, con valori tra 0/ 2°C, i valori pomeridiani andranno risalendo fino a raggiungere 8/9°C, lo zero termico pomeridiano si attesterà verso 800 metri.

Venti deboli provenienti dapprima da Nord Est, ruotanti a Sud Ovest a partire dalla giornata di sabato.

Tendenza per lunedì 30 gennaio: bel tempo per l’intera giornata, temperature stazionarie, clima non freddo.

Fabio Porro