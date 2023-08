PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nel fine settimana espansione e consolidamento di un’area di alta pressione sull’Europa, con rialzo della quota dello zero termico e dei valori minimi e massimi di temperatura, questi ultimi diffusamente superiori a 36°C per inizio della prossima settimana.

Venerdì 18 agosto cielo ovunque sereno, salvo irregolari annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio possibili rovesci o locali temporali sui rilievi centro orientali. Temperature minime stazionarie o al più in lieve calo, massime in lieve rialzo. Zero termico in rialzo nel pomeriggio a circa 4400 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Sabato 19 agosto ovunque sereno o al più velato nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni assenti salvo isolati e occasionali rovesci sulle prealpi orientali. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Zero termico: in rialzo a circa 4700 metri. Venti in montagna deboli da nord salvo temporanei rinforzi in quota sui rilievi Retici orientali.

Domenica 20 agosto cielo sereno ovunque salvo intermittenti transiti di velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Zero termico in rialzo a circa 4800-5000 metri in serata. Venti in montagna deboli da nord.

Tendenza per lunedì 21 agosto: cielo sereno ovunque, precipitazioni assenti.

Fonte Arpa Lombardia