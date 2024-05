MERCATO DEL LAVORO LECCO ’23, IN CALO LE PERFORMANCE (TURISMO A PARTE)

LECCO – Nella sede della Camera di Commercio di Como-Lecco la presentazione del 14° Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese, dal titolo Il sistema occupazionale lecchese fra tradizione e innovazione, con i dati sull’andamento nel 2023.

Il Rapporto è stato realizzato da Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco nell’ambito del progetto Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco, operativo dal 2009. Per la Provincia di Lecco sono intervenuti la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Carlo Malugani.

La crescita economica del territorio nello scorso anno è stata complessivamente in calo, con il turismo a trainare la striscia positiva; la fase attuale viene definita “di consolidamento e transizione”, in un mercato del lavoro sempre più orientato all’innovazione tecnologica. Un dato positivo è il ridotto gap di genere a livello occupazionale, con un differenziale quasi sempre inferiore all’1% tra occupati, in cerca di occupazione, stipendi ed altri fattori.

In un periodo di aumento generale dell’occcupazione, salita al 68%, la maggiore difficoltà è il reperimento di personale da parte delle imprese; stabile la disoccupazione, che si attesta al 3% (2,9% nel 2022). L’offerta formativa, dalle scuole secondarie all’università, cresce e si amplia, mentre le uscite dal sistema scolastico calano (-2,7%).

> SCARICA DA QUI IL RAPPORTO 2023 (file Pdf)