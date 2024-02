METEO. IN SETTIMANA GIORNATE SERENE CON VENTO DEBOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Progressiva espansione anticiclonica sull’Europa occidentale, con flussi prevalentemente secchi settentrionali e cielo generalmente poco nuvoloso nelle ore centrali della giornata. Venerdì probabile rapido transito di una saccatura che favorirà un aumento della nuvolosità e possibili deboli piogge sparse.

Martedì 13 febbraio nella notte addensamenti sui rilievi alpini, in dissolvimento al mattino fino a ovunque cielo sereno o al più a tratti velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo in pianura e in rialzo in montagna, massime stazionarie o al più in lieve rialzo. Zero termico a circa 1700 metri, in rialzo a 1900 metri in serata. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali fino al primo pomeriggio, quindi in attenuazione.

Mercoledì 14 febbraio nella notte addensamenti sui rilievi e possibili locali foschie in pianura, in dissolvimento dal mattino; per il resto della giornata ovunque sereno o al più a tratti velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Zero termico in rapida risalita nel pomeriggio a circa 2500 metri, in ulteriore rialzo a 2800 metri in serata. Venti deboli.

Giovedì 15 febbraio cielo ovunque poco nuvoloso o al più velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico in rialzo a circa 3300 metri. Venti deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia