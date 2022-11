PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’autunno meteorologico (1°settembre – 30 novembre) si avvia verso la conclusione senza nessuna ondata di freddo e maltempo, purtroppo quello sarà nuovamente protagonista al centro sud nei prossimi giorni. I nostri territori rimarranno lontani dal centro di bassa pressione posizionato sul Mar Tirreno ma qualche precipitazione ci interesserà a partire dalla giornata di martedì 29 novembre senza recare nessuna criticità.

Nubi che si alterneranno a rari spazi soleggiati, non avremo ampio soleggiamento dei giorni scorsi. Cadrà la neve seppur debole a partire dai 700 metri. Quota neve che si alzerà gradualmente nei giorni a seguire fino ai 1300 metri.

Temperature mattutine comprese tra 4/5°C, non farà freddo al mattino per merito della copertura nuvolosa notturna; pomeridiane comprese tra 6/8°C. Zero termiche diurno oltre 1500 metri. Venti deboli provenienti tra sud est e nord est.

