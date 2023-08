PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un cuneo di alta pressione di matrice nordafricana si estende tra Penisola Iberica, Francia Meridionale e Nord Italia. Sulla Lombardia cielo sereno o poco nuvoloso e forte disagio da calore; venerdì progressivo aumento della probabilità di precipitazioni convettive pomeridiane sulle Alpi, a causa dell’avvicinamento di una saccatura dal Nord Europa; disagio da calore ancora forte ovunque, con massime tra 36 e 41 °C. Sabato parziale cedimento dell’alta pressione con temperature ancora relativamente alte sulla pianura orientale ma temporali forti su Alpi, Prealpi ed alta pianura occidentale tra pomeriggio e sera. Domenica spiccata variabilità con rovesci o temporali diffusi su rilievi e pianura occidentale; temperature massime in forte calo su buona parte della regione. Lunedì tempo perturbato su tutta la regione con afflusso di aria fresca e calo termico generale.

Venerdì 25 agosto cielo inizialmente ovunque sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio moderato sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi con addensamenti sparsi su Alpi e Prealpi. Rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio-sera su Alpi e Prealpi, possibili localmente di moderata o forte intensità. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4500 metri. Venti: in montagna da deboli a moderati occidentali o meridionali, con rinforzi in quota dal pomeriggio.

Sabato 26 agosto nella notte addensamenti sparsi sul Nordovest, altrove poco nuvoloso, al mattino variabile su Nordovest e Alpi , altrove ancora poco nuvoloso; dal pomeriggio ovunque variabile con addensamenti cumuliformi diffusi su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Fino al mattino isolati rovesci intermittenti possibili su Nordovest ed Alpi; nel pomeriggio-sera temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi e Prealpi, isolati sulla pianura occidentale. Temperature minime stazionarie, massime in moderato o forte calo nelle valli. Zero termico intorno a 4200 metri, in abbassamento dalla serata. Venti da deboli a moderati variabili con rinforzi dal pomeriggio nei pressi delle zone interessate da temporali.

Domenica 27 agosto ovunque molto nuvoloso o coperto, con irregolari schiarite sulla pianura e sui rilievi orientali nel pomeriggio. Rovesci o temporali sparsi possibili su tutta la regione, anche di moderata o forte intensità. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato calo. Venti moderati variabili.

Tendenza per lunedì 28 agosto: ovunque coperto con precipitazioni da moderate a forti diffuse, anche a carattere temporalesco. Temperature in forte calo. Venti mdoerati variabili con rinforzi.

Fonte Arpa Lombardia