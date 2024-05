MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2024.

via MONTELUNGO, il 13 e 14 maggio, altezza civico 39, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

viale DON GIOVANNI TICOZZI, dalle 20:00 del 13 maggio alle 6:00 del 14 maggio, tratto compreso tra rotatoria Ticozzi/Toscanini e rotatoria Ticozzi/Overijse, divieto di transito in direzione Lecco centro;

piazza MANZONI, il 15 e 16 maggio, altezza civico 15, interdizione camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione;

via FRATELLI ROSSELLI, il 16 e 17 maggio, altezza civico 3, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via MOVEDO, il 17 maggio, altezza civico 2/d, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica.

In occasione del pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate, il 13 maggio dalle 20:30 è istituito il divieto di transito veicolare limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa che partirà in 3 gruppi dalla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire di Acquate, da via Movedo e da via Maria Montessori.



In occasione dell’avvio dei lavori sul lungolago per il progetto Waterfront, dal 13 maggio, entreranno in vigore le modifiche viabilistiche che prevedono l’istituzione del senso unico su via Nava (a salire), nel tratto compreso tra piazza Mario Cermenati e via Parini, e l’obbligo di svolta a destra al termine di via Parini (scendendo, in direzione via Nava), su via Lungolario Cesare Battisti, all’altezza del semaforo, sarà istituito l’obbligo di proseguire dritti in direzione Canottieri, inoltre saranno spostati temporaneamente gli attraversamenti pedonali nell’area di cantiere, mentre la fermata del bus troverà posto sull’altro lato di Lungolario Cesare Battisti.



Qui il collegamento per il provvedimento viabilistico completo.

mercoledì 15 maggio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

