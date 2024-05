VALLE SAN MARTINO, BEL WEEKEND DI MOTORI A CALOLZIO E SOMASCA

CALOLZIOCORTE/VERCURAGO – Il weekend a tema motori che ha interessato la Valle San Martino si è concluso con due grandi successi.

Per cominciare, la mattinata di sabato 11 ha confermato la grande partecipazione del pubblico all’evento “Le Rosse al Monastero del Lavello”, con la presenza dello Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, che nel 2023, con 1023 membri, si è aggiudicato il titolo di club ferrarista più numeroso al mondo per il 17° anno consecutivo.

Il Lavello ha visto l’intervento di Adamo Castelnuovo, provveditore di Lecco, che ha voluto evidenziare l’importanza del soft power italiano nel mondo, un vero e proprio marchio riconosciuto in tutto il globo che si incarna proprio in marchi come quello del Cavallino.

A Vercurago invece, il pomeriggio di domenica 12 ha visto scintillare le carrozzerie delle auto d’epoca del club Monza AutoMoto Storiche: accompagnati da alcuni modelli più recenti come una Dallara Stradale, dopo la benedizione dei veicoli da parte di padre Walter Persico, i proprietari hanno aperto le portiere delle loro auto ai giovani della comunità educativa dei Padri Somaschi e a tutti i ragazzi per una giornata di divertimento.

“Ci stiamo prendendo la mano – ha commentato padre Walter – in questa giornata molto serena abbiamo ospitato per la seconda volta un club di automobilisti, quello delle auto storiche di Monza. Loro sono stati molto contenti di conoscere la nostra realtà e noi abbiamo permesso ai bambini e ai ragazzi di fare un giro in macchine speciali”.

A seguire le gallerie fotografiche delle due giornate; le foto della giornata di sabato 11 sono state fornite da Elis Gilardi.

Michele Carenini