DUISBURG (GER) – Ieri la prima giornata del campionato del mondo di canoa sprint nel bacino delle acque di Duisburg, in Germania. Per l’Italia, tra i tanti, in gara i lecchesi Alessandro Gnecchi nel K4 500 metri e Nicola Ripamonti (a destra) nel K2 1000.

Intanto, nella KL3 200 dei mondiali di paracanoa spicca il derviese Kwadzo Klokpah che a sua volta avanza senza difficoltà …