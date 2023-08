CREMENO/INTROBIO/BALLABIO – Tre interventi consecutivi per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Alle 9 la centrale ha attivato i tecnici per un cercatore di funghi caduto mentre si trovava in località Cascina Rizzolo, a Cremeno, in una zona boschiva.

È partita subito la squadra, comporta da cinque tecnici, tra cui un medico del Cnsas e un tecnico che è salito subito con la moto da trial e ha raggiunto la persona da soccorrere…