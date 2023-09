Egregio Sindaco, non avendo ricevuto, per il momento, nessuna risposta alla mia precedente lettera inviatavi su PEC, mi sono recato diverse a Morterone per ulteriori sopralluoghi e mettere meglio a fuoco alcune domande alle quali, visto il clamore mediatico, moltissime persone oltre a me aspettano risposte. Dalle evidenze di detti sopralluoghi vorrei dapprima sgomberare il campo da due grosse, mi scusi il termine ma non me ne viene uno migliore, “balle” generatesi chissà come (forse inventate da qualcuno interessato ai tagli?) e circolate sulla stampa e che mi sento di dover confutare per corretta informazione.

Prima – LA “MANUTENZIONE”: girando diversi giorni per le faggete di Morterone mi sono imbattuto e ho fotografato quasi ovunque diverse centinaia di alberi pericolanti, caduti, grosse ramaglie a terra nella incuria più totale del bosco come da foto sottostanti: