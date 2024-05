DOPPIO PROCESSO A 35ENNE ACCUSATO DI VIOLENZE E PROSTITUZIONE MINORILE

LECCO – Sarà processato a Lecco e a Milano il 35enne accusato di violenza sessuale di gruppo, pedopornografia, prostituzione minorile e cessione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando i carabinieri del comando provinciale arrestarono il 35enne. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano seguirono due distinti filoni e portarono il gip del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, a rinviare gli atti per un giudizio immediato al tribunale di Milano. In un altro procedimento, e sempre per i medesimi reati, G.R. è stato rinviato a giudizio a Lecco e oggi è iniziato il processo davanti al collegio giudicante, presieduto da Bianca Maria Bianchi, a latere Paolo Salvatore e Gianluca Piantadosi.

La richiesta di accorpare i due procedimenti – la Procura chiedeva a Lecco, il difensore del 35enne a Milano – è stata respinta dal collegio giudicante e a Lecco sono state fissate quattro udienze, mentre nel mese di giugno il 35enne sarà processato a Milano.

A.Pa.