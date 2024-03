NOTE DI CONDIVISIONE: VAN DE SFROOS ALLA 20ª VOLTA. E IL ‘CENACOLO’ BALLA

LECCO – Ventesima volta per Davide Van De Sfroos a ‘Note di Condivisione‘, la manifestazione musicale benefica promossa e organizzata al Cenacolo Francescano dall’associazione “A força da partilha” (La forza della condivisione), OdV a favore dei progetti di sviluppo sostenibili in Brasile e in Kenya.

Introdotto da un intervento contro tutte le guerre di don Marco Tenderini, il cantautore del Lago ha rispolverato il repertorio classico con aggiunta di brani recenti, scatenando il pubblico da “sold out” del teatro lecchese.

E molto lecchese era anche la formazione che ha accompagnato DVDS. Dall’immarcescibile Anga Persico al violino agli ospiti d’onore della serata: alla tastiera per la Ninna Nanna Maurizio Fasoli e il sorprendente – per chi non lo conosce – professore di fisica e matematica del ‘Rota’ di Calolzio Andrea Cusmano, eccellente polistrumentista che si è esibito con diversi “attrezzi” tra fiati, corde e fisarmonica).

Quasi inevitabile la chiusura di serata con il bis d’obbligo de La curiera:

Tutte esaurite anche le date nei teatri del Manoglia Tour di Van De Sfroos, con la conclusione “maxi” prevista nel prossimo mese di novembre al Forum di Assago – solo in questo caso, ancora qualche biglietto disponibile.

In pagina, foto e video del concerto di giovedì 21 marzo a Lecco al Cenacolo Francescano, particolarmente apprezzato dal pubblico lecchese.

