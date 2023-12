NUOVA DC, TOTÒ CUFFARO A VALMADRERA “LANCIA” ANTONIO PIAZZA (EX ALER)

VALMADRERA – Sala piena al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera per l’arrivo di Totò Cuffaro, già governatore della Sicilia ed ex senatore della Repubblica, ora segretario della Nuova Dc. Con lui il delegato della sezione lecchese della rinata Democrazia Cristiana Antonio Piazza – (foto a destra) già presidente dell’ALER di Lecco e protagonista della nota vicenda delle gomme tagliate all’auto di un disabile – “promosso” a livello locale dal leader nazionale, tornato in politica dopo condanna e riabilitazione.

Cuffaro ha parlato di degenerazione della politica (“Ormai è quella trasmessa in TV, mentre quella delle vecchie sezioni sul territorio, non esiste più”) e del sogno di “un grande centro moderato, in linea con l’attuale Partito Popolare Europeo“. E adesso, la vecchia/nuova DC guarda alle prossime consultazioni, a partire dal voto per l’Europa previsto per la primavera del 2024.

RedPol

