PALLAMANO. GARA 1 A CAMERANO, MOLTENO CI RITENTA GIOVEDÌ

MOLTENO – Tra il pubblico del PalaSangiorgio, sabato 18 maggio, la prima partita dei playoff promozione Serie A Silver tra Salumificio Riva Molteno e Camerano. Nell’ultima partita casalinga di questa stagione 2023-24, il team lecchese si deve arrendere 28-33 (primo tempo 11-18) ad un ottimo Camerano, formazione molto solida trascinata dal capocannoniere Larea (8 reti), vincendo meritatamente questa sfida.

Il Molteno è apparso sin dall’inizio del match molto contratto, commettendo molti errori e subendo un gap importante, ed in queste sfide preso un divario importante diventa poi difficile poter risalire la china. Onore al merito al Camerano che giovedì sera avrà a disposizione la sfida interna, per gara 2, ed in caso di vittoria festeggerebbe la promozione in Serie A Gold. Il San Giorgio Molteno ha l’obbligo di andare a vincere sul campo marchigiano per giocarsi l’eventuale bella, sabato prossimo, sempre sul campo del Camerano. Da segnalare, il grande calore del pubblico moltenese, che ha sempre incitato, dall’inizio alla fine del match, la squadra moltenese.

Il commento post partita del Ds Matteo Somaschini: “C’è poco da dire, nel senso che bisogna fare i complimenti al Camerano che ha vinto meritatamente, dimostrando grande compattezza nei reparti, sbagliando davvero poco. Il Molteno, purtroppo, ha commesso troppi errori, perdendo molte palle, concedendo dei contropiedi e dei varchi troppi evidenti al team marchigiano che si è anche portato avanti di dieci reti. Nella ripresa il Molteno ha avuto un momento di grande pallamano, riuscendo ad arrivare al -5 dagli ospiti. Giustamente coach Campana del Camerano ha chiamato un time-out, spegnendo così la nostra spinta agonistica. Nulla da aggiungere – conclude Somaschini – se non che Camerano ha meritato la vittoria. Giovedì si giocherà gara 2, ed il Molteno non abbasserà la guardia. Da lunedì inizieremo a preparare questa importante sfida per cercare di arrivare a gara 3”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 3, Redaelli 5, Galizia, Bonanomi 3, St. Riva, Colombo 2, Cuzzupè 2, Bernachea 2, Sa. Riva 1, Crippa 2, De Angelis 7, Beretta, Larocca, Campestrini 1, Randes.