LECCO – Dopo alcuni anni di interruzione a causa del Covid è tornato in scena il Torneo intitolato a Marco Negri, indimenticabile allenatore del settore giovanile della Pallavolo Picco Lecco agli inizi degli anni 2000. Spettacolo sportivo di notevole livello domenica 17 settembre che ha visto il trionfo della Tecnoteam Albese Volley sui padroni di casa della Picco e sul Modena Volley (che disputerà il campionato di B1, mentre Picco e Albese l’A2 in gironi differenti). A premiare Filippo Negri, figlio di Marco, e Laura Meroni che durante la permanenza di Marco nella Picco coordinava con lui il settore giovanile.

La prima sfida di giornata tra Pallavolo Picco Lecco e Modena Volley ha visto le lecchesi trionfare nei tre set disputati (3-0). A seguire la sfida Modena Volley contro la delegazione comasca, ha visto una netta vittoria (3-0) di Tecnoteam Albese Volley. Gran finale di giornata con le biancorosse impegnate nell’accesa partita contro Albese, terminato 2-1 a favore della comasche.

“Il doppio appuntamento di oggi è stato utilissimo per raccogliere nuove indicazioni sia sulla nostra condizione che sullo stato di forma – ha precisato Gianfranco Milano, allenatore di Pallavolo Picco Lecco -. Manca meno di un mese dalla prima giornata e stiamo verificando molti valori. Faremo tesoro di questi due appuntamenti, soprattutto la prima, dove ho potuto ruotare le ragazze anche in posizioni alternative. Muro-difesa abbiamo fatto qualche passo indietro, mentre il cambio palla con una buona ricezione è di buona qualità. Lavoreremo un po’ di più sulla palla alta, variando le abituali. Abbiamo raccolto conferme. Mercoledì saremo in casa contro Bologna (A2), mentre nel week end saremo a Castellanza in un torneo con Busto, Albese e Mondovì. I test match continuano”.