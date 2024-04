PLANETARIO DI LECCO: TUTTI GLI EVENTI DI UN “RICCO” MESE DI APRILE

LECCO – Aprile sarà un mese ricco di incontri al Planetario di Lecco: per i venerdì del planetario, il giorno 5, primo appuntamento del mese, ci sarà una proiezione in cupola alla scoperta del cielo primaverile. Il 12 aprile verrà celebrata la Yuri’s Night a ricordo del primo volo umano nel cosmo e tutta l’avventura dell’esplorazione spaziale: alle 21 Gianpietro Ferrario, presidente di Ariss (Associazione Radioamatori sulla Stazione Spaziale Internazionale) e di Isaa (Associazione Italiana Spazio e Astronautica) condurrà una serata in omaggio dell’astronauta italiana orgoglio del nostro Paese, Samantha Cristoforetti.

Il 19 aprile alle 21 tornerà Luca Perri con una nuova conferenza intitolata “Sia per Venere che per Marte… si parte”, sulle prossime missioni interplanetarie con particolare riguardo a quelle umane e con uno sguardo al futuro più lontano tra città galleggianti e turismo spaziale. Un quarto appuntamento riguarda “La Terra e la sua salute” e si terrà venerdì 26 aprile. Alla serata interverrà Laura Proserpio, ingegnere aerospaziale, parlando dell’aiuto fondamentale dei satelliti per la cura del pianeta.

Inoltre, vengono riproposte le proiezioni in cupola tutte le domeniche il 7, il 21 e il 28 aprile alle 16, con un appuntamento speciale domenica 14 in collaborazione con Creatività Scrittoriale e con il giornalista Stefano Bolotta. Alle 15, solo in caso di meteo favorevole, all’esterno del Planetario chiunque lo desideri potrà lasciare parole scritte che saranno poi esposte e che andranno poi a comporre testi. Alle 16 la cupola ospiterà un laboratorio esperienziale, nel quale i presenti saranno invitati a sperimentare ed esprimere la loro creatività scrittoriale prendendo spunto dal cosmo. L’iniziativa è consigliata dai 12 anni in su.

Due gli appuntamenti per i bambini: sabato 6 aprile con le avventure di “Gruby il maialino spaziale” e sabato 27 con il “Piccolo Principe”. Gli spettacoli sono alle 15 e alle 16.30. Sabato 13 dalle 21 ci sarà l’occasione di osservare il cielo con i telescopi del gruppo Deep Space al piazzale della Funivia dei Piani d’Erna.

Per partecipare a questi appuntamenti occorre prenotarsi sul sito www.deepspace.it , dove si possono trovare tutti i dettagli riguardanti modalità di svolgimento degli eventi, costi e informazioni sui biglietti.

F. S.