VALMADRERA – Mercoledì sera 19 luglio, sul campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera, ha avuto inizio la cinquantesima stagione della Polisportiva Valmadrera. Il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato a nome della comunità tutti i volontari della Polisportiva per offrire una seria e sana proposta sportiva a oltre 500 tra ragazzi e giovani e, con un po’ di ironia, ha ricordato il ragazzo dell’oratorio Antonio che don Eugenio scelse nel giugno 1974 come primo allenatore.

La manifestazione, condotta dal bravissimo giornalista Stefano Spreafico, ha visto gli interventi di don Isidoro che ha ricordato il valore educativo dello sport, soprattutto in oratorio, e del presidente Alberto De Pellegrin, che ha sottolineato i nuovi interventi, come rendere usufruibile la zona adiacente alla tribuna e le 25 squadre complessive di volley, calcio e basket.

Fabio Cardinio, già capitano del Lecco, oggi per il secondo anno responsabile della scuola calcio del Valmadrera con 48 partecipanti, ha sottolineato il valore del settore giovanile, dopodiché si è passati alla premiazione dei giovanissimi 2008, vincitori del girone, del campionato e della coppa disciplina.

Introdotti dal delegato provinciale della FIGC, Giovanni Colombo, si è passati alla presentazione della prima squadra, militante in prima categoria, che l’anno scorso ha visto sfumare a 10 minuti dalla fine la vittoria nei playoff. Sono intervenuti mister Gigi Gatto, Simone Mauri, Roberto Redaelli e Gouem Ousseni, che hanno ribadito la volontà di fare un buon campionato. Tra i nuovi, il portiere Dylan Gatti (2001), il difensore Simone Calò (1997), il centrocampista Ndiaie Khadim (1992) e gli attaccanti Maglia Giovanni (1997), Finiguerra Andrea (2002), Crippa Alessio (1992) e Eddy Volpe (2005).

Poi la presentazione degli juniores di Roberto Chiesa per il settore volley, che ha ricordato la straordinaria promozione in Serie C, e di Antonio Locatelli, responsabile di tutto il settore basket. L’applauso più grande è stato per la premiazione di Luigia Villa Butti, mamma di Mariolino Butti, scomparso in un incidente 30 anni fa, capitano arancione dell’allora prima squadra.