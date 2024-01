POLITICA, A GALBIATE L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI ITALIA VIVA LECCO

GALBIATE – Buona partecipazione nella serata di lunedì 29/01/2024, nell’auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate, all’assemblea provinciale di Italia Viva Lecco. Durante la serata, voluta per l’inizio dell’anno, sono state rilanciate le attività del partito in vista dei tanti appuntamenti del 2024.

Ha introdotto la serata Marco Belladitta, presidente provinciale per Lecco, che ha voluto tracciare il percorso dei prossimi mesi: “A partire dal 6 febbraio, quando uscirà il nuovo libro del leader Matteo Renzi che ribadirà a tutti la nostra idea di politica, quello che siamo e l’orizzonte al quale vogliamo guardare come comunità di persone, proseguendo poi con la Leopolda12 a marzo, nel decennale del governo Renzi, e poi via con le elezioni amministrative e le europee”.

“Abbiamo la possibilità di portare avanti concretamente la nostra visione per il paese, il nostro progetto alternativo ai populismi di destra e di sinistra, con serietà e competenza. Siamo molto orgogliosi del lavoro che potremo fare insieme, per il futuro di tutti e di ciascuno. Sono sicuro che saremo protagonisti di questa fase politica molto importante per tutti” – il commento.

A livello amministrativo, sono stati presentati i lavori portati avanti insieme ad Antonio Rusconi, precedente coordinatore, in merito alle possibili alleanze sulle persone e sui programmi, senza nulla di preconfezionato, ma scegliendo di volta in volta le persone che riteniamo migliori per i singoli territori. Con l’appello e il ringraziamento ai tanti iscritti e simpatizzanti che correranno per le prossime elezioni.

Ospite della serata Roberto Cociancich, presidente per la Regione Lombardia, che ha voluto sottolineare lo straordinario appuntamento delle elezioni europee. “Lo scenario geopolitico è drammatico, è necessario ripensare all’Europa – isola felice di pace in mezzo ai conflitti – per contare maggiormente e disegnare il futuro che ci auguriamo per la nostra nazione e i nostri concittadini. Una difesa comune, una politica finanziaria comune, per un comune sviluppo dell’intera Europa: il sogno degli Stati Uniti d’Europa! E a livello nazionale e locale, l’obiettivo è far contare maggiormente i territori e i loro rappresentanti alla vita politica e alle decisioni, ai programmi e ai progetti, con l’istituzione di commissioni tematiche che verranno presentate a breve a tutta la cittadinanza”.

In conclusione di serata, dopo gli interventi dei presenti, è stata rilanciata la petizione di alcune donne per chiedere l’unione di tutte le forze riformiste, consultabile e sottoscrivibile su change.org dal titolo “Appello ai partiti riformisti ed europeisti per le elezioni europee: unite le forze!”