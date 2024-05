PREMIO ROSA CAMUNA: MARCO GALBIATI TRA I VINCITORI “TEMATICI”

MILANO – Mercoledì 29 maggio, alle 17, a Palazzo Lombardia, in occasione della giornata in cui si celebra la Festa della Lombardia, verranno consegnati i ‘Premi Rosa Camuna‘. Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Destinatari dei premi: persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Il ‘Premio Rosa Camuna’ prevede l’assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio Regionale e due decisi dal presidente della Giunta regionale che verranno attribuiti quest’anno a Fedele Confalonieri e Dolce&Gabbana. Tra i 5 premiati dal Consiglio, l’amministratore delegato dell’Inter Campione d’Italia, Giuseppe Marotta.

Inoltre, è previsto il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio Regionale e di una serie di ‘Premi tematici Rosa Camuna del Presidente”. Tra quest’ultimi c’è Marco Galbiati, imprenditore brianzolo, già presidente del Cda dell’APAF (CFPA Casargo): per lui il ‘Premio per il Sostegno alla Cardiochirurgia’. Nella foto sopra, Galbiati col figlio Riccardo, studente dell’Alberghiero in Alta valle scomparso prematuramente in giovanissima età.

Federico Sala