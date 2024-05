PRIMO TRIMESTRE 2024, A LECCO CRESCE IL TERZIARIO, L’INDUSTRIA RALLENTA

LECCO – L’analisi congiunturale del primo trimestre 2024 della Camera di Commercio di Como – Lecco evidenzia un complessivo rallentamento del comparto industriale lariano. A Lecco, la produzione cala dello 0,5% e il fatturato dell’1,8%, mentre gli ordini crescono del 2,5% e l’occupazione dell’1,1%.

Il settore terziario, invece, mostra segnali positivi. Nel commercio, a Lecco il volume d’affari aumenta dello 0,4% e l’occupazione del 3,4% (superando il 2,9% di Como).

Nei servizi, a Lecco, il volume d’affari resta stabile (+3,1%), mentre l’occupazione cresce dal +0,3% al +0,8%.

Le imprese industriali lecchesi hanno livelli di produzione del 2023 del -2,2%, di domanda dall’estero del -3,9%, di fatturato del -3,7% e di occupazione -0,3%.

Nell’artigianato, sebbene in miglioramento, tutti i saldi restano negativi, ad eccezione dell’occupazione che però cala sensibilmente da +17,9% a +4,9%.

Le attese nel commercio migliorano per il volume d’affari ma peggiorano per l’occupazione. Nei servizi, invece, le aspettative sono in miglioramento sia per il volume d’affari che per l’occupazione.

Il rapporto completo è consultabile a questo link.