Per intervenire in modo adeguato è fondamentale identificare ogni eventuale problema al muscolo cardiaco. Conoscere i sintomi con cui si possono manifestare le patologie del cuore è molto importante perché ci consente di identificare i segnali ed effettuare esami diagnostici specifici. Vediamo quali sono i campanelli d’allarme che possono essere la spia di una malattia cardiaca.

Malattie cardiovascolari: facciamo chiarezza

Ci sono differenti problematiche che possono coinvolgere il cuore: con il termine “malattie cardiovascolari” si intendono quei disturbi che interessano il muscolo cardiaco ed i vasi sanguigni. Le patologie legate al muscolo cardiaco comprendono il cuore, le coronarie, le valvole e le arterie che trasportano il sangue al cuore. Ci sono diverse condizioni patologiche che possono riguardare: le aritmie (battiti cardiaci irregolari), la patologia coronarica, ovvero il restringimento delle arterie coronarie causato dell’aterosclerosi, le malattie a carico del muscolo cardiaco, i problemi alle valvole del cuore e le patologie cardiache congenite.

Malattie cardiache: sono sempre accompagnate da campanelli d’allarme?

Non sempre le patologie cardiache sono accompagnate dalla manifestazione di alcuni disturbi e/o sintomi. Anche in presenza di una patologia grave non è detto che il soggetto avverta qualche sintomo. Può capitare che la malattia cardiaca venga diagnosticata durante gli esami, che possono essere prenotati presso strutture specialistiche come il centro medico Majano. Tuttavia, esistono dei segnali di allarme a cui è importante prestare massima attenzione ed i medici, con opportuni esami e accertamenti, possono fornire una diagnosi quanto più accurata possibile. Per questo, se ci si accorge di determinati campanelli d’allarme, è bene rivolgersi al medico curante per accertarne le cause.

Problema al cuore: occhio a questi determinati segnali d’allarme

Alcuni sintomi possono fungere da spia ad una determinata patologia cardiaca, per questo non devono essere assolutamente sottovalutati. Uno dei segnali che più frequentemente si associa ad una patologia cardiaca è il dolore toracico, che può verificarsi a riposo o mentre si compie uno sforzo fisico. Un’ostruzione a carico delle arterie coronarie potrebbe portare ad un infarto. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) consiglia di rivolgersi al medico curante o ad un cardiologo nel caso in cui si avverta un dolore al torace.

Ci sono altri segnali o campanelli d’allarme a cui prestare massima attenzione: la dispnea o mancanza di fiato, che può essere la spia di un problema di salute di tipo polmonare o cardiaco. Anche le palpitazioni al muscolo cardiaco, il battito irregolare e l’accelerazione del battito del cuore possono essere sintomo di una patologia al cuore. Le palpitazioni al cuore possono essere cagionate dall’uso di psicostimolanti, dai disturbi alla tiroide e dalle variazioni ormonali. La sincope può essere un evidente segnale della manifestazione di malattie cardiache come problemi alle valvole cardiache e aritmie.