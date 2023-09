LECCO – Un mese, quello appena iniziato, di fondamentale importanza per i testimoni di Geova del territorio lecchese. Non solo in Italia ma anche a livello mondiale è stato instituito il mese della campagna “Cos’è il regno di Dio?”: questo il messaggio che si intende spiegare e trasmettere.

I testimoni, adoperandosi di casa in casa tramite il classico porta a porta e durante il servizio effettuato sulle strade nei vari paesi, consegneranno a chi lo desiderasse una copia gratuita sull’argomento. Un servizio per allertare la popolazione in un momento in cui la terra e i loro governanti decidono quali riforme adottare per costruire un buon governo ma la risposta spesso rimane nel cassetto o non pende sicuramente a favore della popolazione. Una campagna internazionale con l’obiettivo di portare all’attenzione della gente una edizione speciale della “Torre Di Guardia”, tradotta e distribuita in ben 780 lingue e disponibile sia a livello cartaceo che digitale.

Nel corso dei secoli con la recita del “Padre Nostro venga il tuo regno” in tanti si sono domandati cosa sia davvero questo regno, ebbene tramite la citata Torre Di Guardia che si basa su diversi passi estrapolati dalla Bibbia si possono trovare le risposte: perché abbiamo bisogno del regno di Dio? Chi è il re del regno di Dio? Quand’è che il regno di Dio governerà la terra? Cosa farà il regno di Dio? I risultati sono semplici e chiari: è Gesù il governatore perfetto, quello che si attiene ai voleri di suo padre Dio Geova e che risolverà i problemi dell’essere umano.

Chi fosse interessato a sviluppare l’argomento potrà farlo chiedendo ai testimoni di Geova una copia cartacea della Torre di Guardia oppure visitando il sito mondiale Jw.org tradotto in oltre 1070 lingue.

Alessandro Montanelli