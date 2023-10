COLOGNE (BS) – Il Salumificio Riva Molteno perde il derby lombardo contro il Metelli Cologne. I padroni di casa ottengono così la prima vittoria stagionale ai danni della squadra lecchese del tecnico Branko Dumnic.

L’incontro si è concluso 24-23, con il Salumificio Riva Molteno che aveva chiuso i primi trenta minuti di gioco in vantaggio di due reti sul punteggio di 11-13. Una giornata, quella della seconda di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano, utile per le formazioni che avevano incassato la sconfitta al debutto stagionale, di prendersi la propria rivincita, e iniziare a muovere la propria classifica. Un discorso che valeva per il team bresciano del Metelli Cologne, e quello moltenese del Salumificio Riva.

C’è molto rammarico in questa sconfitta, anche perché il Molteno era riuscito a portarsi nelle prime fasi di gioco sul +3 (7-10 e 8-11). Match molto equilibrato invece nella seconda frazione, con la squadra oronero brava a ricucire un gap di due reti, trovando il pareggio (22-22) al 54’. Peccato perché, come nella partita contro il Camerano, nel finale il Salumificio Riva Molteno ha avuto una grande occasione di portarsi sopra di una rete, e nel capovolgimento di fronte, è invece stato il Cologne che ha trovato la rete decisiva. Un’altra partita persa nei secondi finali e di un solo gol.

“Purtroppo, come la scorsa settimana, abbiamo commesso troppi errori al tiro – ha detto il ds moltenese Matteo Somaschini -. Soprattutto nel secondo tempo. Loro non hanno mai mollato la presa, trovando un break importante portandosi sul +2. Pronta la reazione del Molteno, che è poi rientrato in partita. Peccato per il fatto che la squadra ha sbagliato due occasioni importanti in fase offensiva, che potevano chiudere il match. A cinquanta secondi dalla fine, un tiro di poco effetto da parte nostra, mentre loro hanno trovato la rete della vittoria. Brucia molto perdere una partita di una rete, ma complimenti alla squadra del Cologne. Adesso lavoreremo in settimana per sistemare alcune fasi di gioco con il Molteno che ha l’obbligo di rialzare la testa, perché il campionato è solo all’inizio”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 7, Pizzala, Bonanomi, D’Aguanno, St. Riva, Tagni 1, Colombo 1, Cuzzupè, Bernachea 8, Sa.Riva, Crippa, De Angelis 1, Beretta, Campestrini 5, Randes.