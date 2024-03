SALVINI RISPOLVERA LA RUSPA E POSA LA PRIMA PIETRA DEL 4° PONTE

PESCATE/DALL’INVIATO – Reduce dalla batosta elettorale della Lega in Sardegna e dagli screzi con i nemici-amici meloniani, il ministro Matteo Salvini ha posato la prima pietra di quello che sarà il 4° ponte tra Lecco e Pescate.

L’opera strategica sorgerà tra il Bione di Lecco e il parco Addio Monti di Pescate ed è in corso la cerimonia di inaugurazione del cantiere con l’intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Nel cantiere, insieme ai sindaci di Lecco e Pescate, Mauro Gattinoni e Dante De Capitani, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e alla presidente della Provincia Alessandra Hofmann, Salvini è salito sulla ruspa e ha posato personalmente la prima pietra, poi benedetta da un sacerdote, e ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura, prevista in completamento per il 2025, per la provincia lecchese e i collegamenti con la Valtellina.

Tra i mormorii c’è però anche chi ricorda la sua ultima visita in un cantiere nel territorio: quella dell’antivigilia di Natale 2022 alla frana della “nuova Lecco-Ballabio“. Lavori da concludersi nel giugno successivo ma tutt’ora fermi e senza aggiornamenti.

Più tardi su Lecconews ampio articolo dal sopralluogo del ministro.