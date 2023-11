“SPAZIO VITTIME”. UNO SPORTELLO PER ASCOLTO, INFORMAZIONI E PERCORSI

LECCO – L’Ambito territoriale di Lecco con il Comune di Lecco in qualità di ente capofila, è impegnato in due importanti progettazioni sul tema della giustizia riparativa “Un futuro in Comune” su finanziamento di Cassa delle Ammende e “Un Futuro in Comune: al fianco di chi è vittima” su finanziamento Ministero della Giustizia, inseriti all’interno dei progetti regionali, e che vedono come partner Impresa Sociale Consorzio Girasole, il Centro Servizi per il Volontariato Monza Lecco Sondrio, la cooperativa l’Arcobaleno e l’Associazione Comunità il Gabbiano e la rete del Tavolo Lecchese per la Giustizia Riparativa.

Tra le attività del progetto è inserita la promozione di uno spazio di ascolto per le persone vittime di offesa e/o reato e loro famigliari, pensato come un luogo di ascolto sicuro, di accompagnamento ai servizi del territorio e in collaborazione l’Ordine degli Avvocati di Lecco, coordinato con lo Sportello del Cittadino, già attivo da anni presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini e cittadine della Provincia di Lecco.

“Il tema della giustizia riparativa – interviene Sabina Panzeri, presidente Ambito di Lecco – è inserito negli obiettivi della programmazione sociale del territorio Piano di Zona, come azione strategica collegata alla promozione del welfare comunitario . L’approccio della Giustizia Riparativa, anche in chiave preventiva, costituisce infatti una modalità che va nella direzione di aumentare il benessere e la salute dei cittadini. Tra le azioni territoriali, secondo quanto previsto dalle direttive europee, è l’attivazione di uno spazio per le vittime di reato/offesa e dei loro famigliari. Servizio nuovo per il territorio per fornire informazione, assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato senza distinzioni fondate sulle qualità soggettive della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive”.

COSA OFFRE: accoglienza e ascolto dei bisogni; informazioni sui diritti; eventuali percorsi di accompagnamento personalizzati.

A CHI SI RIVOLGE: persone vittime di qualsiasi tipologia di reato e di offesa, indipendentemente dalla loro età, genere e nazionalità. Si rivolge anche ai familiari o conviventi delle vittime, che hanno patito le conseguenze delle offese o dei reati.

Il servizio è gratuito è aperto a tutti i cittadini e cittadine del territorio della provincia di Lecco ed è svolto da personale formato.

Contatti: telefono o whatsapp 3707057415 dalle 9.30 alle 17 dal lunedì al venerdì; mail ascoltovittime@impresasocialegirasole.org. L’informazione sui diritti è svolta in collaborazione con lo sportello del cittadino dell’Ordine degli avvocati di Lecco, aperto ogni venerdì dalle 10 alle 12 presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco.