STATALE 36. CHIUSA LA CARREGGIATA NORD ALLO SVINCOLO DI CIVATE

CIVATE – Anas ha chiuso temporaneamente la carreggiata in direzione nord della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”.

Il provvedimento si è necessario per consentire la sostituzione di un portale danneggiato da un mezzo pesante in transito durante la scorsa notte. Nel dettaglio la strada è chiusa tra gli svincoli di Isella-Civate (km 44,400) e lo svincolo di Oggiono (km 49,000).

Le indicazioni sul percorso alternativo saranno posizionate in loco. Il personale Anas è sul posto per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Rallentamenti anche sul ponte Manzoni a causa del restringimento della carreggiata a una corsia.