TENTA DI GETTARSI DAL PONTE DI ISELLA, I CARABINIERI LE SALVANO LA VITA

CIVATE – Giovedì pomeriggio l’intervento dei Carabinieri ha evitato la tragedia. Una donna di 50 anni, in stato di agitazione, aveva infatti scavalcato le barriere del ponte di Isella sulla Statale 36 a Civate e minacciava di lasciarsi cadere.

Un passante ha notato la situazione ed ha avvertito il 112: ad intervenire due giovani militari in servizio a Valmadrera i quali si sono avvicinati alla donna, parlandole e riuscendo infine ad abbracciarla bloccandola.

È stata poi una ambulanza ad accompagnare la 50enne in ospedale per accertamenti, ma in buone condizioni generali.