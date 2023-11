LECCO. PATTUGLIE NELLA MOVIDA: MULTATI 11 LOCALI, UN UBRIACO

LECCO – Nella serata di giovedì 16 novembre servizio straordinario di controllo in alcune zone della città, in particolare nei rioni di Pescarenico, di San Giovanni e Germanedo, finalizzato a verificare ed eventualmente contrastare alcune segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Questura (Squadra Amministrativa e Squadra Volanti), coadiuvato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, anche con la collaborazione di personale dell’Agenzia delle Entrate e dalla S.I.A.E. di Lecco.

Durante il servizio sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria, nonché mirati controlli amministrativi e di avventori presso alcuni esercizi pubblici.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 33 persone e controllati tre veicoli, nonché tre esercizi commerciali, elevate in totale undici sanzioni amministrative nei confronti dei rispettivi titolari in materia di igiene e sanità, alimenti e bevande ed autorizzazioni, per un totale di circa 7500 euro e sanzionata amministrativamente una persona per ubriachezza.