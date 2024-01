TELERISCALDAMENTO: PROSEGUONO I LAVORI IN VIA GIUSTI

LECCO – Proseguono i lavori lungo riguardo al teleriscaldamento via Giusti a Lecco. Si è provveduto a completare l’articolato allaccio della rete da via Giusti a via Belfiore nel periodo natalizio, così da minimizzare l’impatto sulle attività commerciali della zona.

Ora le opere proseguono nella direzione opposta, verso via Monsignor Polvara. Nelle scorse settimane è stata inoltre sistemata la pavimentazione d’ingresso della scuola media Stoppani in via Grandi.

La posa della rete, come noto, è accompagnata da una costante linea informativa, in accordo con Acinque e l’Amministrazione comunale locale: ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione attraverso la linea diretta con la cittadinanza che risponde al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it .

La sezione del sito include: la descrizione dell’intero progetto sul teleriscaldamento nell’area lecchese; l’area clienti, in cui è possibile richiedere preventivi e sopralluoghi per l’allacciamento; un’area dedicata ai cantieri e alla mappa dei lavori, per consentire a tutti i cittadini di essere informati con congruo anticipo sulle aree soggette a lavori e sulle conseguenti modifiche alla viabilità, nonché il piano generale dei lavori.