BALLABIO – Brutto incidente stradale che coinvolge due persone, con motocicletta a terra proprio davanti al distributore Tamoil di Balisio. Lunghe code di autoveicoli si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.

Il sinistro è avvenuto da poco dunque è presto per determinarne le cause; quanto trapela finora da informazioni diffuse da Areu è che ci sarebbero due feriti in codice rosso (condizioni dunque molto critiche), si tratta di due giovanissimi di 14 e 17 anni rimasti …

> AGGIORNAMENTI LIVE SU BALLABIO NEWS